Elezioni, nel centrodestra scoppia il ‘caso Nicolini’: qualcuno vorrebbe escludere l’ex portavoce di Toti

Il patteggiamento di Giovanni Toti ha impattato come un meteorite sulla costruzione delle liste civiche del candidato presidente Marco Bucci, al punto che l’accordo preliminare che era stato trovato a inizio settimana è sostanzialmente saltato. A farne le spese, secondo le indiscrezioni raccolte da Telenord, sarebbe Jessica Nicolini: la giornalista, 39 anni, figlia del celebre ex calciatore della Sampdoria e opinionista tv, potrebbe non essere candidata.

“Troppo totiana, troppo riconoscibile”, dicono fonti autorevoli vicine al Sindaco di Genova: e così la Nicolini, la cui campagna elettorale è già partita e, a quanto sembra, sta riscontrando apprezzamenti, potrebbe essere tagliata fuori. Lei non commenta ma dal suo entourage trapela un forte dispiacere per le voci che si stanno rincorrendo: del resto, pur essendo stata l’ombra di Toti per nove anni, ha sempre collaborato con tutto il centro destra in Regione e nelle campagne elettorali inoltre il suo nome non è mai stato accostato dalla magistratura ad alcun reato. Non è stata neanche ascoltata come testimone. Difficile ipotizzare una sua corsa in un'altra lista se non in quella del sindaco Bucci, come era stato accordato: tra l'altro è decisamente improbabile che l'esclusione della Nicolini possa essere un'iniziativa del Sindaco, quanto piuttosto di altri esponenti politici, anche di partiti diversi.

Un trattamento diverso potrebbe essere riservato agli altri big del mondo totiano: Giacomo Giampedrone dovrebbe essere candidato alla Spezia, Angelo Gratarola a Genova, Alessandro Bozzano a Savona mentre in provincia di Imperia la lista sarà organizzata e gestita da Claudio Scajola (visto che il nipote Marco passerà in settimana a Forza Italia). Anche se è chiaro che l'esclusione di Nicolini potrebbe far saltare anche il blocco degli altri fedelissimi totiani e quindi le liste nelle province di Spezia e Savona.

Le liste civiche che appoggeranno Bucci nella corsa in Regione saranno due, sul modello di quanto già sperimentato alle ultime comunali: la lista principale si chiamerà Vince Liguria Bucci Presidente, la seconda dovrebbe chiamarsi Orgoglio Liguria e porterà il cognome del candidato presidente a lettere cubitali nel simbolo.

Tra i candidati, oltre ai nomi già circolati nei giorni scorsi, emerge il coinvolgimento di Davide Falteri, consigliere delegato del sindaco e attualmente esponente di Italia Viva: “Voglio aspettare lunedì prima di rilasciare dichiarazioni”, aveva detto due giorni fa a Telenord. Ora è chiara la destinazione dell’ormai ex renziano.

Nel pomeriggio di questa domenica l’ultimo, forse definitivo incontro per redigere le liste: domani gli annunci e i commenti.