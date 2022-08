Elezioni, l'analisi di Toti: "Noi Moderati vuol dire urlare poco e fare davvero le cose che servono"

Il presidente della Liguria Giovanni Toti nonché tra i leader di 'Noi Moderati' analizza l'essenza del partito che appoggia il centrodestra. 'Noi Moderati' vuol dire urlare poco e fare davvero le cose che servono:

- C’è chi parla di rigassificatori da fare. C’è chi li contesta in piazza. C’è chi, come noi in Liguria, non solo già lo ha, ma dà l’autorizzazione affinché lavori a pieno regime

- C’è chi parla di infrastrutture da fare, chi le contesta. Noi in due anni abbiamo ricostruito il ponte per Genova. Stiamo realizzando la più grande diga portuale del Mediterraneo, l’alta velocità ferroviaria

- C’è chi parla di dissesto idrogeologico. Noi abbiamo messo in sicurezza Genova dopo tante alluvioni. E investito centinaia di milioni di euro sulle nostre coste non solo per ripristinare i danni delle mareggiate ma anche per fare prevenzione

- C’è chi parla di ambiente ogni momento. Noi costruiamo depuratori e biodigestori

- C’è chi parla di termovalorizzatori e impianti per produrre energia dai rifiuti. Noi li approviamo e li realizziamo. Senza troppo dibattito