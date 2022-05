Elezioni, i Ge9si di Merella con Bucci. L'ex assessore: "Il sindaco ha rimesso in moto la città"

di Giorgia Fabiocchi

Un sodalizio, quello tra Bucci e Merella, che potrebbe trovare grande compimento nel raggiungimento della gratuità sui mezzi pubblici

È arrivato il disco verde da parte del movimento civico Ge9si di Arcangelo Merella al sindaco uscente Marco Bucci. Merella, ex assessore alla Mobilità con le giunte di centrosinistra, per dieci anni al fianco di Giuseppe Pericu, ha deciso di appoggiare il candidato del centrodestra perché, spiega, in “Marco Bucci ho ritrovato una Genova cambiata, uscita dall’immobilismo degli ultimi anni".

E alla domanda, se la decisione presa sottolinea un cambiamento politico e ideologico, l'ex assessore risponde: "È cambiata rispetto a un'adesione che non è politica ma è una valutazione sostazialmente positiva sul modo di operare". Una scelta che passa dalla presenza del Mov5stelle e della lista Europa Verde con Sansa e Linea condivisa? Merella non conferma ma non smentisce, sicuramente però, nel programma, non vi erano molti punti in comune.

"A mio avviso non c'è stata la volontà di traguardare con - volontà precisa - i termini in cui si immagina la città nuova, che doveva andare nella continuità del fare (incanalata dal sindaco Marco Bucci ndr)".

"Siamo noi i veri progressisti, non quelli che sono ideologici – attacca Marco Bucci, con riferimento, neanche troppo poco velato, alla coalizione di Ariel dello Strologo - perché il progresso, spiega, è quello che fa lavorare sui fatti". Un sodalizio, quello tra Bucci e Merella, che potrebbe trovare grande soddisfazione nel raggiungimento della gratuità sui mezzi pubblici. "Questo è il nostro obiettivo e lavoreremo per poterlo realizzare", aggiungono Bucci e Meralla.