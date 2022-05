Unione di Centro, imbrattato il Point: “Basta cemento, Bucci stai attento”

di Redazione

L’Udc Presenterà formale denuncia alle autorità competenti. Siamo convinti che questo non sia il giusto clima in vista delle prossime comunali.

Amara scoperta per lo staff dell’Unione di Centro, che attraverso una nota ufficiale denuncia: “Siamo andati ad aprire il nostro point di Sottoripa ed ecco la brutta sorpresa: abbiamo trovato la saracinesca imbrattata con scritte negative e minacciose nei confronti del Sindaco Marco Bucci.

Siamo convinti che questo non sia il giusto clima in vista delle prossime elezioni comunali. L’Unione di Centro auspica che il dibattito politico entri nei temi della nostra città con rispetto per tutte le posizioni espresse dalle varie forze politiche che parteciperanno alla competizione. Non è certo con minacce e volgarità che si vuole il bene di Genova".

