Skymetro, Bucci a Dello Strologo: "Facile parlare da Albaro, vada lui a vivere a Molassana"

di Tiziana Cairati

Paita: "Se in questi anni non avesse governato nessuno allora questa discussione sull'opzione migliore potrebbe avere un senso"

Va bene la Giunta del fare, però forse sarebbe meglio fare meno, ma meglio. Questo in sintesi il pensiero del candidato sindaco Ariel Dello Strologo. Idee e opinioni che mandano su 'tutte le furie' il sindaco Marco Bucci.

"Che vengano loro a fare meglio... per ora fanno meglio con i no...", attacca il primo cittadino di Genova a margine della presentazione dei candidati di Italia Viva per il consiglio comunale e per i Municipi che fanno parte della lista civica 'Vince Genova' per Marco Bucci sindaco.

Un fiume in piena Bucci anche quando si parla della Skymetro. Dello Strologo sostiene che sarebbe meglio avere 3 anni di disagi per fare 'skymetro'. "Se lui - tuona il Sindaco - va a vivere a Molassana per questi 3 anni io sto con lui, ma ci va lui a vivere lì per non poter più tornare in città. Ci vada lui a Molassana invece di parlare da Albaro. E' troppo facile dire da Albaro che i cittadini devono stare 3-4 anni nella Valbisagno senza potersi muovere. Ma come si fa a dire queste cose? Come fa a rispettare la città di Genova uno che dice queste cose".

Immediato l'intervento di Raffaella Paita, deputata Italia Viva. "Se in questi anni non avesse governato nessuno e sulla Val Bisagno non ci fosse stato un dibattito infinito per la migliore soluzione possibile - che ha approdato a nulla - allora questa discussione sull'opzione migliore potrebbe avere un senso".