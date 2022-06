Elezioni Genova, la gioia di Bucci:"Sarò il sindaco di tutti, ora ci aspetta un grande lavoro da fare"

di Redazione

"I genovesi vogliono una città sempre più internazionale e l'avranno. Ringrazio Ariel per la telefonata che mi ha fatto"

Marco Bucci è per la seconda volta il sindaco di Genova. Aumentano con il passare dei minuti le sezioni scrutinate ma resta invariato il suo vantaggio su Ariel Dello Strologo.

"Ringrazio chi ha lavorato per noi, penso sia importante ribadire che c'è un grande lavoro da fare. Domani torrneremo a lavorare, avremo molti fondi da spendere con tanti progetti per questa città. I genovesi vogliono una città sempre più internazionale e l'avranno. Ringrazio Ariel che mi ha telefonato. Mi ha detto che farà opposizione seria e costruttiva e questo mi ha fatto piacere perchè negli ultimi anni ho avuto una opposizione strumentale.

La città con la nuova diga, il nuovo porto, il terzo valico e la metropolitana tre volte più grande di adesso e questo non farà altro che far diventare grande Genova.

Pochi al voto? 44 % non mi sembra una percentuale così bassa, abbiamo vinto, questo è il dato di fatto"