Elezioni Genova, l'annuncio di Bucci: " Se vinco al primo turno, nuova giunta entro il 17 luglio""

di Anna Li Vigni

"Se abbiamo fatto il ponte in 13 mesi, penso che possiamo riuscire a fare la giunta e il consiglio comunale in un mese"

"Il mio obiettivo è quello di riuscire entro domenica 17 luglio a fare la giunta e il primo consiglio comunale. Mi sembra che sia opportuno per i genovesi: se abbiamo fatto il ponte in 13 mesi, penso che possiamo riuscire a fare giunta e Consiglio comunale in un mese", dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci in occasione di una conferenza stampa in Camera di Commercio per la presentazione del Clia.

"Una settimana di vacanza verso fine luglio e saremo qui a Genova per il 14 agosto. C'è tanto da fare. ma abbiamo già le idee chiare La maggior parte dei progetti sono già impostati. L'assessorato sociale lavora benissimo. La delega al sociale sarà affidata a una persona. Sceglierò persone competenti e brave perchè Genova ha bisogno di persone competenti e brave"