Elezioni Genova, il centrodestra proverà ad allungare il voto anche a lunedì 13

di Matteo Angeli

Se ne è parlato anche oggi durante la visita di Matteo Salvini a Genova. Servirebbe da parte del Governo una correzione al decreto

ll centrodestra ci prova e farà di tutto per allungare di un giorno la votazione per prossime elezioni fissata in un giorno unico, quello del 12 giugno. A Roma molti deputati stanno già lavorando in questo senso per "convincere" il Governo a fare una correzione al decreto.

Per ora la data resta quella del 12 giugno. Il Consiglio dei ministri ha infatti stabilito le date delle Elezioni Amministrative e dei Referendum.

il 12 giugno si voterà sia per il primo turno nei Comuni che per i referendum sulla Giustizia

gli eventuali ballottaggi si terranno, due settimane dopo, il 26 giugno.

Ma, come detto, il fronte del centrodestra sta provando ad ottenere un giorno in più per non perdere i voti di chi magari, soprattutto in Liguria, domenica 12 giugno sarà in gita e magari avrà anche difficoltà a tornare a casa per via del traffico.