Elezioni, ecco la lista di Genova Domani per Bucci. Tutti i nomi

di Redazione

Tra gli iscritti ex politici M5s come Elisa Lanari e Rosamaria Tommasomoro, ex assessore del Pd. Ma anche uno chef, e un'attivista per i diritti Lgbt+

"Una seconda lista civica intanto perché ci sono molte persone che vogliono candidarsi ma poi per una questione di visione, perché la città ha bisogno di una lista civica completamente disancorata dalla politica e quindi anche dallo stesso sindaco, questa lista dà la possibilità a tutti, a prescindere dalle idee passate di proporre idee e lavorare a un progetto comune". Così Marco Bucci, sindaco di Genova ricandidato alle comunali del 12 giugno, alla presentazione dei candidati della lista Genova Domani.

Una lista con alcune figure che arrivano dalla politica e non necessariamente dal centrodestra, ma anche tanti volti meno noti, molti giovani e alcuni immigrati. "Abbiamo figure di area progressista riformista che hanno deciso di venire con noi e persone civiche che hanno scelto di candidarsi, è una lista nuova con molti ragazzi perché l'idea non si ferma ai prossimi 5 anni ma guarda al futuro", afferma il coordinatore Cristiano Di Pino.

Capolista Francesco Vesco, già presidente del municipio nel Medio Levante, che tenta il salto in aula rossa. Tra gli altri, ex politici M5s come Elisa Lanari, consigliera di municipio in Valpolcevera, Rosamaria Tommasomoro, ex assessore del Pd nello stesso municipio, Federico Barbiere, ex tesoriere di +Europa, Giuseppe Vittorio Piccini, del nuovo Psi. Ma ci sono professionisti come Barbara Grasso, avvocato, Federico Falcone, cardiochirurgo, Juan Bonini, architetto, Franco Senarega, immobiliarista, Marco Cavo, commercialista, Federica Sanguineti, chef di bordo. Tra i 40 candidati Andrea Ponche e Jasmine Rodriguez, nate in Ecuador e arrivate a Genova da giovanissime. Ci sono anche un'attivista per i diritti Lgbt+, Monica Incerti e un influencer, Alessio Benedetti, noto come Alex Flyer, fondatore della pagina Facebook I love Genova.