Chiavari, elezioni comunali: affluenza in calo, alle ore 12 ha votato il 12.39%

di Marco Innocenti

Alla stessa ora, due settimane fa, aveva già votato il 16,91%

Affluenza ulteriormente in calo in questo secondo turno elettorale. A Chiavari, unica città della Liguria in cui si è andati al ballottaggio, alle ore 12 aveva votato appena il 12,39% degli aventi diritto contro un 16,91% registrato due settimane fa, in occasione del primo turno di queste elezioni amministrative 2022.

La sfida vede contrapposti Federico Messuti, espressione di liste civiche ispirate alla figura dell'ex sindaco Di Capua, prematuramente scomparso la scorsa estate, e Mirko Bettoli, rappresentante del Partito Democratico.

Sulla scheda oggi ci sono esclusivamente i nomi dei sindaci. Si potrà votare solo il candidato alla carica di primo cittadino, ma non si esprimeranno ulteriori preferenze per le liste. Anche chi non ha votato al primo turno delle comunali può partecipare al voto durante il ballottaggio, basta presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di identità valido. Secondo la normativa non sono ammessi alle votazioni del ballottaggio delle comunali i cittadini minorenni al momento del primo turno e che nel frattempo abbiano compiuto 18 anni, ma solo quelli che erano già maggiorenni lo scorso 12 giugno.

I risultati sono previsti in poche ore, visto che lo spoglio inizierà proprio alla chiusura delle urne.