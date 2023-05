Elezioni comunali 2023, il presidente Toti: "In Liguria vince il centro-destra, trainato dallo spirito civico"

"In Liguria vincono il buongoverno, il centro-destra trainato dallo spirito civico. Grande successo per Cristina Ponzanelli e Claudio Scajola, riconfermati sindaci di Sarzana e Imperia al primo turno con dei numeri straordinari. Due vittorie che si uniscono a quelle che abbiamo raggiunto in tanti altri comuni, come a Porto Venere, dove è stata eletta la sindaca Francesca Sturlese, ex assessore, in continuità con l’ottimo lavoro svolto dal primo cittadino uscente Matteo Cozzani. E questo a dimostrazione del fatto che le polemiche sul master plan, i tentativi a fine campagna elettorale di creare scompiglio, non possono nulla quando i cittadini vedono con i propri occhi il buon lavoro svolto." lo scrive sui propri profili il presidente della Liguria Giovanni Toti, che commenta così i risultati dello spoglio elettorale nei comuni dove si è votato pe ril nuovo sindaco

"A Camogli per la prima volta, con Giovanni Anelli, certamente un altro sindaco che si avvicina al nostro modo di pensare e al nostro modello di governo, passando per il successo a Vallecrosia con Armando Biasi, a Bordighera con Vittorio Ingenito, ad Alassio con Marco Melgrati e a Cengio con Francesco Dotta. La nostra regione praticamente ovunque dà fiducia al modello di crescita, di progresso, di modernità che trova sintesi da oltre sette anni nell’amministrazione regionale. La gamba civica, centrista e moderata conferma il suo ruolo decisivo nella scelta dei cittadini. Buon lavoro a tutti i sindaci, avanti insieme per cambiare la Liguria e un in bocca al lupo per il ballottaggio a Ventimiglia a Flavio Di Muro e ci auguriamo che il centrodestra converga unitamente sul candidato più vicino a noi, Francesco Solinas. Avanti insieme per continuare a cambiare la Liguria. - conclude Toti