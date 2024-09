Elezioni, Bucci attacca i 'signori del no': "Pd votò contro Decreto Genova e, a Tursi coi M5S, contro la demolizione del Morandi"

Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, attacca i "signori del no": "Non hanno mai approvato nulla in questi anni, in Parlamento quando si votò il Decreto Genova per ricostruire il Ponte un partito votò contro ed era il Pd, a Tursi quando si votò per la demolizione del residuo del Morandi con l'esplosivo votarono contro ancora il Pd e i M5S".

In margine all'appuntamento elettorale di Forza Italia, con il segretario nazionale Antonio Tajani, per l'appoggio allo stesso Bucci, il sindaco di Genova ha detto: "Vedere così tanta gente mi ricorda il '17 e il '22, il valore di vedere tanta gente è la costruzione di rapporti con persone che ti sostengono per una possibilità per il futuro".

"Vogliamo una Liguria che sia il posto più bello dove vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero. Questa è la mia visione della Liguria: abbiamo bisogno di persone che siano in grado di costruire quello che era stato fatto dai nostri antenati, per il dovere che abbiamo verso le future generazioni di lasciare loro una Liguria migliore di quella che abbiamo trovato".