Elezioni amministrative Sestri Levante: "Sinistra in Comune" supporta Marcello Massucco

“Sinistra in Comune” - dopo avere da tempo auspicato e sostenuto l’opportunità della candidatura di Marcello Massucco a Sindaco di Sestri Levante in rappresentanza di una coalizione di centrosinistra, progressista e riformista, il più possibile ampia e inclusiva - si schiera al suo fianco nella convinzione che, per le sue qualità personali e professionali, egli abbia le capacità organizzative e amministrative necessarie a portare avanti un progetto volto a dare un nuovo futuro alla nostra Città, ben costituendo anche un solido collante tra le diverse anime politiche e civiche che si riconoscono nei valori Costituzionali e antifascisti.

È chiaro che oggi non è sufficiente appellarsi a questi valori per ottenere il consenso dei cittadini e riportare al voto i delusi dalla politica che, sempre più numerosi, disertano le urne. “Tutti insieme contro le destre” è il canto di una sirena, che non incanta.

Oggi è imperativo presentarsi realmente uniti, nei fatti oltre che nelle parole, proponendo con totale chiarezza soluzioni concrete alle enormi problematicità del momento e dimostrando di avere gli strumenti necessari a realizzarli nel breve e medio termine.

Per questo “Sinistra in Comune” ha messo nero su bianco alcuni punti indispensabili a connotare un progetto per l’Amministrazione di Sestri Levante nel quale è in primo piano l’attenzione alle principali istanze del popolo che “Sinistra in Comune” intende rappresentare nella prossima legislatura: ascolto di tutti i cittadini, giovani e anziani, con percorsi partecipativi delle frazioni, dei quartieri e delle periferie; impegno massimo verso le persone vulnerabili; sguardo concentrato sul mondo del lavoro in modo da favorire l’occupazione; salvaguardia ambiente e territorio; certezza per i bisogni primari: sanità, istruzione e cultura; potenziamento dell’offerta turistica sostenibile e compatibile con le esigenze di ordine pubblico e convivibilità; edilizia sportiva rispondente alle esigenze delle società sportive.

“Sinistra in Comune” invita tutti i soggetti politici o civici che si riconoscono nei valori di sinistra insiti nel Dna di Sestri Levante a convergere e non disperdere le forze, per garantire al nostro Comune un’Amministrazione seria e competente.