Elezioni 25 settembre, Pirondini (M5s) capolista al Senato: "Giusta la corsa in solitaria, ma a Genova proseguiamo con il campo largo"

È stato Luca Pirondini, consigliere comunale di Genova, il più votato alle Parlamentarie del Movimento Cinque Stelle in Liguria, in vista delle elezioni del 25 settembre. Pirondini ha ottenuto 787 preferenze è sarà il capolista nei collegi uninominali al Senato. "Mi fa molto piacere il mio risultato - ha commentato ai microfoni di Telenord Pirondini -, ma soprattutto sono contento che abbiano votato in tutta Italia 50 mila persone, più del 2018. Il mio risultato voglio condividerlo con tutti gli attivisti del Movimento, perché io mi sento di rappresentare soprattutto loro. E per questo li ringrazio".

Alla domanda se il Mov5s del presidente Conte abbia fatto la scelta giusta negli ultimi mesi, correndo in solitaria al voto di settembre, Pirondini è tranchant, non ha dubbi: "Rispetto al nazionale credo che il Movimento bene faccia a correre solo, perché credo che serva una corsa identitaria, bisogna riaffermare la propria identità. È evidente che non ci si poteva alleare con Renzi, Calenda, Gelmini e Carfagna, Tabacci. Preferisco fare una corsa in solitaria ma con grande dignità e con grande chiarezza, piuttosto che una corsa poco chiara che confonde gli elettori e spesso ha confuso anche noi".

Difendere gli obiettivi raggiunti, è questa la finalità che, per Luca Pirondini, deve essere fissata dal Mov5s. "Dal bonus 110% al reddito di cittadinanza, passando per il salario minimo e la riforma della giustizia, sono questi i temi su cui il nostro partito deve lavorare". E sull'allenza genovese, il cosiddetto campo largo nato in occasione delle amministrative del giugno scorso, il consigliere ribadisce: "Qua (a Genova) abbiamo detto delle cose meno di due mesi fa, vanno rispettare e portate avanti anche perché è stato un incontro tra persone perbene che hanno messo insieme visioni comuni della città".