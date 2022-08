Elezioni 25 settembre, ecco i candidati del centrosinistra degli uninominali e le scelte per la lista del Pd

Il centrosinistra, in Liguria, ha trovato la quadra per quasi tutti i candidati dei collegi uninominali per Camera e Senato e, per quanto riguarda il Partito Democratico, sono state individuate le persone che comporrano i listini dei collegi plurinominali.

Per l'intera coalizione, nei quattro uninominali della Camera con il sistema maggioritario, correranno: Marina Lombardi, ex sindaco di Stella in quota Psi, nel collegio Liguria 1 (Ponente-Savona); Katia Piccardo, primo cittadino di Rossiglione per il Pd, nel collegio Liguria 2 (Genova Ponente); per il collegio 3 (Genova Centro Est - Levante) in lizza il sindaco di Bogliasco, l'indipendente Luca Pastorino, e il medico Massimo Costantini, proposto da Ferruccio Sansa; nel collegio 4 (La Spezia - Levante) correrà il sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello.

Per i due uninominali del Senato ancora da definire il candidato nel Liguria 1 (Ponente), mentre nel collegio di Levante Liguria 2, sarà Guido Melley della Lista Sansa a correre.

In casa Partito Democratico, confermate le voci per la composizione della lista per i collegi plurinominali: alla Camera, nell'ordine, ecco il ministro del lavoro Andrea Orlando, il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio, il consigliere comunale di Genova Alberto Pandolfo e la consigliera comunale di Savona Aurora Lessi. Al Senato in lista l'ex deputato Lorenzo Basso, la consigliera comunale genovese Cristina Lodi e il rappresentante di Articolo Uno Giancarlo Furfaro.