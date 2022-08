Elezioni 25 settembre, Pandolfo (Pd) candidato alla Camera: "Lavoro, salari, affitti i nostri temi cardine"

di Giorgia Fabiocchi

"In questa campagna elettorale si sente parlare di Flat tax, noi invece siamo per abbassare le tasse sul lavoro", ha spiegato a Telenord il consigliere dem

Ore calde per la politica italiana, anche sotto il cielo della Liguria, dove il Partito Democratico ha scelto i propri candidati alle prossime elezioni del 25 settembre. Era nell'aria da giorni e la conferma è arrivata nelle scorse ore: il consigliere comunale dem, a Genova, Alberto Pandolfo è stato scelto per la corsa, se pur difficile, alla Camera. Con lui il capolista Andrea Orlando, la sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio e, come ultima, Aurora Lessi.

A completare la lista dei candidati, in questo caso al Senato, il capolista Lorenzo Basso, la consigliera Cristina Lodi e Giancarlo Furfaro. Ancora in dubbio, invece, i candidati per i collegi uninominali, con il passo indietro dell'ex capogruppo in consiglio comunale a Genova Alessandro Terrile. Ma torniamo alla candidatura di Alberto Pandolfo, terzo nel listino ligure del Partito Democratico. "Lavoro, salari, affitti, sono questi i nostri temi cardine della campagna elettorale -, ha spiegato a Telenord Pandolfo -. Sviluppo economico e tutela dell'ambiente rappresentano per me due istanze fondamentali".

E non esiste campagna elettorale che entri nel vivo senza un tema caro ai cittadini, quello legato alle tasse. "In queste settimane si sente parlare di Flat tax, noi invece siamo per abbassare le tasse sul lavoro per garantire uno stipendio in più ai lavoratori italiani. Occorre molta serietà e occorre fare proposte compatibili con i conti del nostro Paese", ha sottolineato il consigliere dem.