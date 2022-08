Elezioni 25 settembre, per gli uninominali di Genova il Pd pensa a Piccardo e Pastorino: riflessioni in corso

Lavori in corso nel centrosinistra per le candidature nei collegi uninominali, che in Liguria, a seguito della riforma costituzionale, saranno 4 per la Camera e 2 per il Senato.

Per i due collegi genovesi della Camera, il Partito Democratico sta pensando di schierare a rappresentanza dell'intera coalizione due sindaci del territorio: Katia Piccardo, che guida l'amministrazione di Rossiglione, e Luca Pastorino, primo cittadino di Bogliasco e parlamentare uscente in quota Leu.

Per entrambi sono in corso le riflessioni, sia da parte della direzione nazionale dei dem, sia da parte degli stessi candidati in pectore: Katia Piccardo, che valuta la discesa in campo, attende che vengano sciolti i nodi e le incognite nella compilazione delle liste in tutta Italia; Luca Pastorino, molto vicino al sindaco di Milano Beppe Sala, è pronto a correre, anche se il collegio uninominale del Levante genovese è diverso rispetto a quello che lo aveva portato al successo nelle elezioni del 2018.