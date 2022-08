Elezioni 25 settembre, l'annuncio di Terrile (Pd): "Rinuncio alla mia candidatura"

di Giorgia Fabiocchi

L'ex capogruppo in consiglio comunale a Genova aveva già deciso di fare un pazzo indietro nelle scorse amministrative di quest'anno

L'ex capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale a Genova, Alessandro Terrile, ha deciso di fare un passo indietro sulla sua probabile candidatura alle politiche del 25 settembre. "Avendo ascoltato la lista dei candidati che ci è stata letta ieri notte in Direzione Nazionale, come molti in queste ore ritengo siano necessarie scelte ancora più innovative, che valorizzino più donne e più giovani di quanto sia stato proposto. Per questo, non mi candiderò al Parlamento, e auspico che quel collegio possa portare a Roma a rappresentare la nostra città una donna o un giovane democratico". Così in un lungo post su Facebook Alessandro Terrile ha ufficializzato la propria rinuncia alla candidatura.