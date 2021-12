Elezione Presidente della Repubblica, Salvini incontra Toti

di Edoardo Cozza

Dopo l'annuncio di volersi confrontare con i leader politici di tutti i partiti, il segretario della Lega apre il tavolo con il presidente della Regione Liguria

Iniziano a entrare nel vivo le manovre per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica ed entrano in gioco tutti i leader politici. Il segretario della Lega Matteo Salvini aveva annunciato di voler aprire un tavolo di confronto con tutti i leader politici e lo scambio di vedute è iniziato con Giovanni Toti, leader di Coraggio Italia e presidente della Regione Liguria che, come delegato regionale, prenderà parte all'elezione del nuovo Capo dello Stato.

A Roma, dunque, primi passaggi delle grandi manovre che porteranno all'elezione del nuovo inquilino del Quirinale, che prenderà il posto di Sergio Mattarella, il cui mandato settennale scadrà tra circa un mese.