Elezion, Borchi (Vince Genova):"Grande attenzione al sociale. La mia presenza nella lista ne è la dimostrazione"

di Redazione

"Ripetono che non abbiamo fatto niente, non è vero. Se sarò eletto il mio impegno sarà soprattutto nel settore sociale e assistenziale ”

Ubaldi Borchi risponde alle accuse che il centrosinistra muove all'amministrazione Bucci.

“"Non è vero che trascuriamo il sociale. Una dimostrazione è rappresentata anche dalla mia presenza in lista - dice il candidato al consiglio comunale nella lista “Vince Genova” responsabile regionale sanità per “Noi con l'Italia”, e da molti anni attivo in campo sociosanitario -Se sarò eletto il mio impegno sarà soprattutto nel settore sociale e assistenziale ”