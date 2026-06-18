Egitto, Alstom alla guida di un consorzio firma contratti da 690 milioni

Alstom, alla guida di un consorzio composto da Rowad Modern Engineering e Concrete Plus, ha firmato quattro importanti contratti con le Ferrovie Nazionali Egiziane (Egyptian National Railways – ENR) per la modernizzazione dei principali corridoi ferroviari strategici dell’Egitto, tra cui il collegamento “6th of October–Alessandria” e la linea “Belbes–10th of Ramadan (B10)”.

Il valore complessivo dei contratti è di circa 690 milioni di euro, di cui circa 300 milioni1 di competenza di Alstom. Si tratta di alcuni dei più rilevanti progetti di ammodernamento ferroviario attualmente in corso in Egitto, in linea con gli obiettivi di “Egypt Vision 2030”, che ha l’obiettivo di rafforzare la logistica nazionale e migliorare la connettività tra interporti, aree industriali e principali porti marittimi del Paese.

Il progetto del corridoio “6th of October–Alessandria”, del valore di 550 milioni di euro, di cui la quota di Alstom ammonta a circa 240 milioni di euro, sarà realizzato attraverso tre lotti operativi. L’intervento prevede la modernizzazione completa del corridoio con sistemi ferroviari digitali di ultima generazione, il potenziamento delle telecomunicazioni, il rafforzamento delle infrastrutture di alimentazione elettrica e un ampio programma di riqualificazione delle opere civili e dell’armamento ferroviario. Questi interventi consentiranno di aumentare la sicurezza, incrementare la capacità della linea, migliorare l’affidabilità operativa e ridurre i tempi di percorrenza di quasi 80 minuti sull’intero tracciato.

Il progetto “Belbes–10th of Ramadan (B10)”, del valore di circa 140 milioni di euro, di cui circa 60 milioni per Alstom, prevede l’implementazione delle stesse tecnologie ferroviarie avanzate e un analogo programma di modernizzazione. L’intervento rafforzerà il collegamento con uno dei principali poli industriali del Paese, migliorando l’efficienza del trasporto merci e sostenendo lo sviluppo industriale lungo il corridoio logistico orientale.

Nel complesso, la trasformazione dei flussi merci tra l’interporto “6th of October” e il porto di Alessandria, insieme al potenziamento della connettività verso l’area industriale di “10th of Ramadan”, rafforzerà l’integrazione tra i principali hub logistici egiziani e gli snodi marittimi. Le iniziative contribuiranno inoltre a ridurre le criticità lungo la catena di approvvigionamento, promuovendo modalità di trasporto merci più sostenibili e sostenere la crescita dei flussi commerciali a livello nazionale e regionale.

“La regione Africa, Medio Oriente e Asia Centrale non è mai stata così determinata a costruire reti ferroviarie più intelligenti e resilienti, e Alstom è al centro di questa trasformazione. Questi contratti dimostrano la nostra capacità di realizzare programmi di segnalamento complessi e su larga scala, oltre al nostro ruolo di partner di lungo periodo per le infrastrutture di mobilità più strategiche della regione”, ha dichiarato Martin Vaujour, Presidente di Alstom per la regione Africa, Medio Oriente e Asia Centrale (AMECA).

In qualità di capofila del consorzio, Alstom sarà responsabile dell’ingegneria, progettazione, fornitura, collaudo e messa in servizio dei nuovi sistemi ferroviari digitali lungo entrambi i corridoi. Le attività includeranno sistemi di segnalamento ETCS Livello 1, infrastrutture di telecomunicazione avanzate, il potenziamento delle reti di

“Questi progetti stanno ridefinendo il futuro del trasporto ferroviario in Egitto. La nostra partnership con Egyptian National Railways, supportata da competenze internazionali e dal talento degli ingegneri egiziani, sta dando vita a corridoi strategici in grado di sostenere la crescita economica, collegare i principali poli industriali e logistici del Paese e creare nuove opportunità per le generazioni future”, ha dichiarato Ramy Salah, Managing Director di Alstom Egypt.

Parallelamente, Rowad Modern Engineering e Concrete Plus saranno responsabili della realizzazione degli edifici tecnici, degli impianti meccanici, elettrici e idraulici (MEP), oltre all’intero programma di opere civili e di ammodernamento infrastrutturale. I progetti sosterranno inoltre lo sviluppo dell’industria nazionale, con una quota di circa il 50% di contenuto locale, grazie al coinvolgimento di competenze ingegneristiche egiziane e fornitori locali.





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