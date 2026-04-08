Educazione finanziaria: in Liguria giovani più fragili, soprattutto sulle pensioni
di R.S.
Sul piano di genere, in Liguria le donne mostrano una preparazione finanziaria leggermente superiore agli uomini (57 vs 55)
In Liguria il livello di educazione finanziaria è in linea con la media nazionale (56 su 100), ma resta sotto la soglia di sufficienza fissata a 60. È quanto emerge dall’Edufin Index promosso da Alleanza Assicurazioni, presentato a Genova durante la seconda tappa del Tour dell’Educazione Finanziaria 2026.
La regione si allinea al dato italiano anche per la consapevolezza sulla longevità (Longevity Index: 55), ma mostra maggiori difficoltà sul fronte previdenziale: il Pension Index si ferma a 47, sotto la media nazionale. Proprio su questo tema emergono le principali fragilità.
Dal punto di vista generazionale, i giovani tra i 18 e i 34 anni risultano meno preparati rispetto ai coetanei italiani (49 vs 53), con un divario ancora più marcato nella conoscenza del sistema pensionistico (36 vs 44). Si tratta quindi della fascia più vulnerabile, nonostante una maggiore consapevolezza sulla longevità.
Sul piano di genere, in Liguria le donne mostrano una preparazione finanziaria leggermente superiore agli uomini (57 vs 55), in controtendenza rispetto al dato nazionale. Tuttavia, il gap si ribalta sulle pensioni, dove gli uomini risultano molto più preparati, con un divario significativo.
Il Tour dell’Educazione Finanziaria 2026, realizzato anche con Starting Finance, prevede 14 tappe in tutta Italia e punta a rafforzare le competenze economico-finanziarie, assicurative e previdenziali soprattutto tra i giovani, offrendo strumenti concreti per scelte più consapevoli sul futuro.
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