Ecomondo 2025 senza frontiere: un tour internazionale per costruire l’economia verde del futuro

In vista della nuova edizione di Ecomondo, in programma a Rimini dal 4 al 7 novembre 2025, Italian Exhibition Group dà il via a un ciclo di incontri internazionali pensati per lanciare idee, favorire sinergie e delineare nuove prospettive per la transizione ecologica.

Un roadshow strategico: tre tappe, un unico obiettivo - Tre appuntamenti fuori confine – l’8 luglio al Cairo, il 9 settembre a Belgrado e l’11 settembre a Varsavia – segneranno le tappe di un percorso volto a rafforzare la presenza di Ecomondo come riferimento per l’innovazione ambientale nel Mediterraneo e nell’Europa orientale. L’obiettivo è quello di promuovere il dialogo tra aziende, istituzioni e stakeholder globali, favorendo collaborazioni in ambiti chiave come economia circolare, blue economy ed energie rinnovabili.

Temi centrali: sostenibilità, risorse e cooperazione - Le iniziative in programma affronteranno argomenti cruciali per il futuro del pianeta: politiche ambientali, gestione dei rifiuti, risparmio energetico, trattamento delle acque e sviluppo della bioeconomia. Ogni evento prevede incontri B2B e sessioni tematiche che coinvolgeranno aziende italiane e rappresentanti di enti pubblici e privati dei paesi ospitanti.

Cooperazioni internazionali: Egitto, Serbia e Polonia protagonisti - Il tour prenderà il via in Egitto, dove, grazie al supporto della Camera di Commercio Italiana, dell’Ambasciata italiana e dell’ICE, si discuteranno strategie climatiche nazionali e nuove opportunità di partnership ambientale. A settembre, sarà la volta di Belgrado: con il sostegno della Camera di Commercio serba e di MZ Consulting, l’incontro verterà sui settori emergenti dell’energia solare e del waste management, aree in forte crescita negli investimenti pubblici. Varsavia ospiterà infine un evento innovativo e informale: il “Green Grill”, organizzato da Confindustria Polonia, sarà un’occasione di networking sostenibile in cui verranno condivisi progetti su biogas, solare, trattamento delle acque e riciclo della plastica, in un contesto nazionale in piena evoluzione grazie ai fondi europei.

Ecomondo Rimini 2025: uno sguardo al futuro sostenibile - Le idee emerse durante il tour troveranno spazio all’interno della manifestazione fieristica di novembre, articolata in sette aree tematiche come gestione dei rifiuti, blue economy, bioenergie, ripristino ambientale e monitoraggio tramite osservazione della Terra. Riconfermati anche i distretti dedicati alla rigenerazione urbana (Circular Healthy City), carta, tessile e tecnologie trenchless, insieme all’Innovation District, cuore pulsante dell’innovazione green e dell’imprenditoria emergente. A coronare l’evento, il Premio Lorenzo Cagnoni per l’Innovazione Green, che metterà in luce le soluzioni più all’avanguardia sviluppate nel settore ambientale.

