Eclissi di luna rossa, domenica sera tutti con il naso all'insù: quando e dove vederla

Tutti con il naso all'insu' questa sera per ammirare un evento unico: nella serata di domenica 7 settembre infatti avrà luogo nei nostri cieli un'eclissi totale di luna, che coinciderà con la Luna del Raccolto, il plenilunio più vicino all’equinozio d’autunno.

La Luna Piena sorgerà nel firmamento già in eclissi, e rimarrà bassa sull'orizzonte: fenomeno per il quale la superficie lunare assumerà una colorazione rossastra, dando origine a quella che viene comunemente chiamata “Luna di sangue”.

Spiega l'Osservatorio del Righi, a Genova, che per ammirare lo spettacolo di questa sera sono più avvantaggiate le regioni più a sud-est del nostro Paese"la Puglia in particolare. Le più svantaggiate sono quelle settentrionali e occidentali, in particolare la Valle d’Aosta il Piemonte e anche la Liguria, semplicemente per il fatto che in queste ultime la Luna sorge più tardi."

Per godere il fenomeno al meglio -spiegano - occorre un luogo di osservazione molto aperto a oriente (e l'Osservatorio, sinceramente, non lo è dato che a est ha la silhoutte del Monte Fasce che gli si staglia dinanzi).

Quando - La Luna sorge, per le regioni più a nord-ovest, verso le 19h 50m, permettendo comunque la visione della fase massima, prevista verso le 20h 10m circa purché, appunto, la vista arrivi fino in prossimità dell’orizzonte orientale e che il cielo sia perfettamente sgombro da nubi e foschie perché la visibilità della Luna sarà già ridotta dal fatto di trovarsi in eclissi al suo sorgere. La fase di totalità avrà fine alle 20h 50m circa mentre la parzialità durerà ancora per circa un'ora ma con il nostro satellite naturale ancora basso sull'orizzonte - concludono dall'Osservatorio

