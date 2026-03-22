E' morto Salvatore Lauro, grave perdita per lo shipping italiano

È scomparso Salvatore Lauro, imprenditore simbolo dello shipping italiano e protagonista della scena politica nei primi anni Duemila. L’armatore di Ischia, a lungo alla guida della holding Alilauro, è morto dopo una lunga malattia, lasciando un segno profondo sia nel mondo dei trasporti marittimi sia nelle istituzioni.

Nato nel 1951, erede della storica famiglia fondata dal padre Agostino Lauro, aveva intrapreso fin da giovane la carriera marittima, diplomandosi capitano di lungo corso. Negli anni Settanta prese in mano l’azienda di famiglia, avviando una trasformazione decisiva del sistema di collegamenti nel Golfo di Napoli.

Sotto la sua direzione, Alilauro si affermò come leader nella navigazione veloce, puntando sugli aliscafi e innovando profondamente il trasporto tra isole e terraferma. Il suo contributo fu determinante per lo sviluppo del turismo in Campania, grazie a un servizio più efficiente e moderno. Parallelamente, ampliò le attività nel settore della logistica portuale, consolidando un gruppo oggi guidato dalla terza generazione della famiglia.

Accanto all’attività imprenditoriale, Lauro ebbe anche un importante percorso politico. Eletto al Senato della Repubblica nel 1996 con Forza Italia, fu riconfermato nel 2001. Durante il suo mandato lavorò nelle commissioni Lavori Pubblici e Industria, contribuendo al dibattito sulla modernizzazione delle infrastrutture marittime. Nel 2004 passò al Gruppo Misto, mantenendo comunque un ruolo attivo sui temi dello sviluppo del Mezzogiorno fino al termine del mandato nel 2006.

La sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio tra imprenditori, istituzioni e operatori del settore, che ne ricordano la visione, la tenacia e la capacità di anticipare i cambiamenti del mercato.

Lascia i figli Mariaceleste, Mariasole e Agostino, già coinvolti nella gestione del gruppo. I funerali si svolgeranno a Ischia, luogo che ha rappresentato per tutta la sua vita il punto di partenza e di ritorno.

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