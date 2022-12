È morto Joseph Ratzinger, il Papa emerito aveva 95 anni

Alle 9.34 di oggi, 31 dicembre 2022, è morto il Papa emerito Benedetto XVI. Dimessosi dal suo incarico nel febbraio 2013, dopo essere salito al soglio pontificio nell'aprile 2005, come 265° Papa della Chiesa cattolica, in seguito alla morte di Giovanni Paolo II. Dopo le dimissioni, evento epocale per la storia della Chiesa, era rimasto a vivere in Vaticano, nel monastero Mater Ecclesiae. Joseph Ratzinger era nato a Marktl, in Germania, nel 1927.

“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”, si legge nella nota del direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, diffusa in mattinata.

Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

Già dai giorni scorsi le condizioni di salute del Papa emerito si erano aggravate per l’avanzare dell’età, come la Sala stampa aveva riferito aggiornando sull’evolversi della situazione.

Lo stesso Papa Francesco aveva voluto condividere pubblicamente la notizia sul peggioramento dello stato di salute del suo predecessore al termine dell’ultima udienza generale dell’anno, lo scorso 28 dicembre, quando aveva invitato a pregare per il Papa emerito, “molto ammalato”, perché il Signore potesse consolarlo e sostenerlo “in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine”.