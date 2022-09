È morta la Regina Elisabetta, aveva 96 anni: ha regnato per 70 anni, visitò Genova nel 1980

È morta Elisabetta II d'Inghilterra: la sovrana del Regno Unito, regina per 70 anni, è scomparsa oggi pomeriggio nella residenza reale di Balmoral, in Scozia, dove si trovava da alcune settimane e dove aveva recentemente incontrato la nuova premier Liz Truss, da poco designata per la guida del governo inglese. Già dalla tarda mattinata tutti i membri della famiglia si erano radunati proprio a Balmoral, dove la situazione era apparsa critica e i medici, da ore, avevano espresso preoccupazione. La Bbc, la rete pubblica inglese, ha già lanciato il protocollo ufficiale che seguirà in questi casi: conduttori tutti vestiti di nero per il lutto e programmazione modificata con almeno 12 giorni di stop a programmi comici o d'intrattenimento. Nel Paese, invece, è partito il piano dal nome in codice "London Bridge", attivato come sempre a seguito della morte di un sovrano. Gli succederà sul trono il figlio Carlo.

La Regina Elisabetta fece tappa a Genova il 16 ottobre 1980, nel corso di una visita in Italia, con gran parte della Royal Family. Col marito Filippo, scomparso nel 2021 all'età di 99 anni, Elisabetta II incontrò a Palazzo Tursi il sindaco dell'epoca, Fulvio Cerofolini, poi si recò a Palazzo Durazzo Pallavicini per un incontro con la marchesa Cattaneo Adorno: lì le fu offerto un italianissimo caffè al posto del più "british" tè. La marchesa raccontò successivamente di una piccola lamentela della sovrana d'Inghilterra: "Ma quanti scalini ci sono?" avrebbe pronunciato la regina a proposito dei tanti scalini saliti e discesi in città nel corso di quella visita.

Pochi mesi fa, poi, la Regina Elisabetta II rispose con una cartolina di ringraziamenti agli studenti della quarta elementare di Diano Marina, che le avevano inviato un messaggio di felicitazioni per il giubileo di Platino, i 70 anni da regnante, festeggiati pochi mesi fa.