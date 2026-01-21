Duferco–Maresca, intesa green da 60 MW con il meccanismo Energy Release 2.0

Duferco Energia e il gruppo Carlo Maresca hanno siglato un accordo per lo sviluppo di circa 60 megawatt di impianti fotovoltaici, utilizzando il meccanismo di mercato Energy Release 2.0, pensato per favorire l’accesso a energia rinnovabile a prezzi calmierati.

L’operazione, scrive il Sole24Ore consentirà a Duferco di garantire ai propri clienti industriali un approvvigionamento stabile di energia elettrica green, mentre Maresca si occuperà della realizzazione della nuova capacità rinnovabile necessaria a compensare l’energia acquistata.

Il sistema Energy Release 2.0, introdotto da un decreto ministeriale e approvato dalla Commissione europea, prevede infatti una fase iniziale di fornitura di energia a prezzo fisso da parte del Gse, seguita dall’obbligo per le imprese partecipanti di restituire l’energia ricevuta attraverso nuovi impianti da fonti rinnovabili.

«Con questo accordo mettiamo in sicurezza il fabbisogno energetico dei nostri clienti in un contesto di mercato complesso», ha commentato Lorenzo Pittaluga, direttore trading & origination di Duferco Energia. Soddisfazione anche da parte di Emanuele Mainardi, general manager rinnovabili di Maresca, che ha evidenziato come la partnership rappresenti «un contributo concreto alla riduzione dei costi energetici e alla transizione green delle imprese italiane».

