Due furti negli stabilimenti balneari del savonese, un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia da parte dei carabinieri del savonese nei confronti di due persone, presunti autori di due diversi furti nel territorio.

I Carabinieri della Stazione di Albisola hanno arrestato un 45enne della provincia di Alessandria, presunto autore del furto di una borsa all’interno di uno stabilimento balneare del comune. Durante le operazioni di sopralluogo, i militari hanno controllato, sul lungomare di Albisola, un cittadino italiano che aveva un atteggiamento particolarmente sospetto e stava litigando con una donna. Durante il controllo, i Carabinieri venivano avvicinati dal titolare di uno stabilimento balneare, che li informava di un furto appena commesso ai danni di una bagnante che aveva lasciato la propria borsa sotto l’ombrellone. La persona fermata cercava immediatamente di allontanarsi, quindi i carabinieri decidevano di approfondire il controllo e procedevano anche alla perquisizione della sua autovettura, parcheggiata nelle vicinanze, recuperando la borsa della vittima che era nascosta sotto un sedile.

La refurtiva veniva restituita al legittimo proprietario mentre il 45enne, peraltro già noto alle Forze dell’Ordine, veniva arrestato. L’uomo nella mattinata odierna è stato giudicato dalla locale Autorità Giudiziaria con rito direttissimo, che ha convalidato l’arresto indagandolo per il reato di furto aggravato.

Quasi contemporaneamente a Savona, all’interno di uno stabilimento balneare della Passeggiata Walter Tobagi, si verificava una situazione molto simile. Un Carabiniere della Val Bormida libero dal servizio fermava in flagranza un 48enne della provincia di Genova, che stava tentando di rubare un portafoglio all’interno di una borsa lasciata sotto l’ombrellone.

Il militare, dopo aver fermato l’uomo richiedeva l’ausilio dei Carabinieri della Stazione di Savona, che intervenivano prontamente e accompagnavano il 48enne in caserma, dove, al termine degli accertamenti, l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, veniva denunciato in stato di libertà. Anche in questo caso, la refurtiva veniva restituita al legittimo proprietario.

