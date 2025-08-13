Due bimbi da Gaza al Gaslini: missione umanitaria per garantire cure specialistiche
di Redazione
I due piccoli pazienti non sono affetti da patologie direttamente legate al conflitto in corso nella regione
Due bambini di un anno, provenienti da Gaza, sono attesi nella notte all’aeroporto militare di Pisa, per poi essere trasferiti all’Ospedale Gaslini di Genova, dove riceveranno cure specialistiche per patologie croniche.
L’iniziativa rientra in una missione umanitaria coordinata dalla Prefettura, dall’Aeronautica Militare, dall’Unità di Crisi della Farnesina, con il contributo della Protezione Civile nazionale (CROSS – Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario di Pistoia), della Protezione Civile della Liguria, del 118 di Genova e di numerosi volontari.
I due piccoli pazienti, accompagnati dai genitori, non sono affetti da patologie direttamente legate al conflitto in corso nella regione, ma necessitano comunque di trattamenti altamente specializzati. A occuparsene sarà un team medico multidisciplinare del Gaslini, che li accoglierà fin dalla prima settimana nei reparti di Neurologia e Gastroenterologia.
