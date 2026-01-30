Dubai: incontro tra Mattarella e il papà di Emanuele Galeppini
di Claudio Baffico
14 sec
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato a Dubai, presso l'hotel "The Lana" in cui risiede, Edoardo Galeppini, papà di Emanuele, il ragazzo deceduto per asfissia nel rogo del "Constellation" a Crans-Montana. I genitori di Emanuele, che era una promessa del golf italiano, vivono negli Emirati.
