Drogata durante una cena con uomo conosciuto su Tik Tok, 18enne avverte il pericolo: salvata dai carabinieri

Un possibile caso di violenza sessuale è stato sventato grazie al sangue freddo di una giovane 18enne coinvolta e della prontezza dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale. con l’aiuto dei colleghi del radiomobile e della stazione di Quarto.

Nella notte di Ferragosto, i militari infatti hanno arrestato l'uomo che era con lui, un 28enne originario del Senegal, facendo irruzione nella camera di un hotel in corso Europa. Il ragazzo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I due si erano conosciuti su TikTok, chattando dal Piemonte lui e dalla Spagna lei. Avevano scelto Genova per incontrarsi dal vivo, alloggiando in albergo per passare la notte dopo una cena nel centro cittadino. Ed è subito dopo la cena che la 18enne comincia a sentirsi poco bene, non appena alzata.

Il 28enne allora chiama un taxi per portarla in albergo, la giovane tuttavia avverte che qualcosa non va e con una scusa riesce a chiamare il 112. A fatica, forse per effetto di una qualche sostanza somministratale dal 28enne, riesce anche a chiedere aiuto al tassista che si insospettisce, allertando il personale dell'albergo che la ragazza potrebbe essere in pericolo.

Dalla reception parte allora la chiamata al 112, con i carabinieri che arrivano prontamente sul luogo dopo aver già fatto partire le indagini: facendo irruzione in camera, arrestano il 28enne trovandolo in possesso di una trentina di pasticche di ecstasy, dieci grammi di hashish e circa 3mila euro in contanti.

Per il 28enne è scattato l'arresto in attesa del rito per direttissima, la giovane invece è stata soccorsa e sottoposta agli accertamenti previsti dal protocollo “codice rosa” per verificare la presenza o meno nel suo organismo di sostanze che potrebbero aver alterato le sue condizioni.

