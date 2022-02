Draghi a Genova, il sindaco Bucci gli regala la bandiera di San Giorgio

di Marco Innocenti

Non è andato via... a mani vuote, Mario Draghi. Dalla sua visita a Genova, infatti, il premier oltre a riportare a Roma i tanti input ricevuti nel corso della mattinata da tutte le istituzioni incontrate, ha anche ricevuto un omaggio simbolico dal sindaco di Genova Marco Bucci. Il primo cittadino, infatti, ha consegnato al premier la bandiera di San Giorgio, simbolo della città, con la sua croce rossa in campo bianco.

Anche il luogo dove è stata effettuata la consegna ha un valore particolare, perché il sindaco Bucci ha consegnato la bandiera a Draghi proprio sotto il nuovo ponte, che di San Giorgio porta anche il nome. Un luogo particolare, carico di significato per tutti i genovesi. A dirla tutta, poi, i regali sono stati due, visto che il sindaco ha consegnato a Draghi anche un "genovino", l'antica moneta della città, in uso sotto la Lanterna fra il 1200 e il 1400.