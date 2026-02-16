Dracena e Spatifillo: le piante che aiutano a ridurre lo smog in casa

La Dracaena, conosciuta da tutti come “tronchetto della felicità”, non è solo una pianta ornamentale elegante e resistente: può dare un contributo concreto alla qualità dell’aria domestica. Insieme allo Spathiphyllum (spatifillo), è stata oggetto di test in laboratorio che ne hanno confermato la capacità di ridurre la concentrazione di biossido di azoto (NO2), uno degli inquinanti più diffusi nelle città.

Il biossido di azoto deriva principalmente dalle combustioni: traffico veicolare, traffico navale e impianti di riscaldamento. In ambiente urbano può raggiungere livelli preoccupanti, ben oltre i 20 microgrammi per metro cubo considerati soglia di attenzione. In spazi chiusi e con molte piante, la concentrazione può risultare più bassa rispetto all’esterno, ma in una casa normale il continuo ricambio d’aria porta comunque dentro parte dell’inquinamento.

Le piante agiscono attraverso gli stomi, piccole aperture presenti sulle foglie, con cui scambiano gas durante la fotosintesi. In presenza di NO2, questo viene assorbito e in parte neutralizzato. Anche il terriccio ha un ruolo importante: una microflora sana contribuisce a trasformare il biossido di azoto in nitrati, utili alla pianta stessa.

Tuttavia, le piante da sole non bastano. È fondamentale arieggiare gli ambienti nei momenti giusti, evitando le ore di traffico intenso o di maggiore attività portuale. Per regolarsi, è utile consultare i dati aggiornati delle centraline dell’ARPAL Liguria, che indicano ora per ora i livelli di inquinamento nelle diverse zone della città.

Il consiglio? Scegliere piante con ampia superficie fogliare come dracena e spatifillo, posizionarne almeno tre per stanza e abbinarle a una ventilazione consapevole. Un piccolo gesto verde che, insieme a buone abitudini, può fare la differenza per respirare meglio tra le mura di casa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.