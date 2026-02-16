Albanese e Battiston ultime 'vittime' delle autostrade liguri: "Un incubo, tre ore e dieci dalla Spezia a Genova"

Dovevano essere al cinema alle 20 in punto, ma sono arrivati con oltre quaranta minuti di ritardo. Protagonisti della serata al cinema Corallo, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston hanno 'sperimentato' la ferocia delle autostrade liguri. Erano attesi a Genova per presentare il loro film 'Lavoreremo da grandi', ma non sono riusciti ad arrivare in tempo.

"Eravamo partiti dalla Spezia alle 17,30, quindi in largo anticipo, ma le autostrade liguri sono un incubo" ha detto Albanese, che con Battiston si era visto riservare dal gestore un buffet di festeggiamento, accantonato per recuperare i tempi dello spettacolo. Il pubblico ha peraltro riso della disavventura, più consapevole dei due attori di cosa significhino le autostrade liguri. Albanese e Battiston, con la consueta ironia e disponibilità, hanno scherzato sull’accaduto prima di raccontare aneddoti e retroscena del film, intrattenendo la platea e trasformando il disagio in un momento di complicità con il pubblico.

