Lupo vicino alle case a Chiavari, ferito il consigliere regionale Garibaldi 

Un incontro improvviso, nel buio della sera, mentre controllava le proprie pecore. Il consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi è rimasto ferito a una mano dopo essersi trovato faccia a faccia con un animale che ritiene fosse un lupo, sulle alture di Chiavari.

L’episodio – È accaduto venerdì sera, intorno alle 20, nella prima collina di Chiavari, a circa due chilometri dal casello autostradale. Garibaldi, che possiede alcune pecore, ha raccontato di essere uscito di casa dopo aver sentito gli animali belare con insistenza. Una volta raggiunto il terreno, si sarebbe trovato davanti a un grosso animale selvatico.

Il racconto – “Le ho sentite agitarsi e sono andato a vedere cosa stesse succedendo. Poi mi sono trovato di fronte quella bestia. Per fortuna ho iniziato a gridare ed è scappata”, ha spiegato. Durante quei momenti concitati il consigliere ha riportato una ferita alla mano, medicata con una decina di punti di sutura.

I dubbi – Non esistono prove certe che si trattasse di un lupo, ma il sospetto resta forte. “Non so cosa farò, purtroppo non ho elementi per dimostrarlo”, ha aggiunto Garibaldi, sottolineando però come nella stessa zona negli ultimi mesi si siano verificati episodi analoghi.

Precedenti – Qualche tempo fa, infatti, un allevatore vicino avrebbe perso otto pecore in un attacco attribuito proprio ai lupi. Un elemento che alimenta la preoccupazione tra chi vive nell’entroterra e nelle aree collinari, dove la presenza di fauna selvatica sembra sempre più frequente.

