Benvenuti in Liguria a Moneglia e Sestri Levante con il ristoratore di Cicciolina e Brigitte Bardot
di Gilberto Volpara
La puntata di mercoledì 18 febbraio ore 20.30 su Telenord
Il mitico Rudy tra i protagonisti della nuova puntata di Benvenuti in Liguria: non solo l'originale ricetta della cima di polpo, ma anche le visite celebri al locale. E, poi, panorami e vini di Sestri Levante, nonchè, di Moneglia.
