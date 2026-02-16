Attualità

Benvenuti in Liguria a Moneglia e Sestri Levante con il ristoratore di Cicciolina e Brigitte Bardot

di Gilberto Volpara

La puntata di mercoledì 18 febbraio ore 20.30 su Telenord

 

Il mitico Rudy tra i protagonisti della nuova puntata di Benvenuti in Liguria: non solo l'originale ricetta della cima di polpo, ma anche le visite celebri al locale. E, poi, panorami e vini di Sestri Levante, nonchè, di Moneglia. 

 

 

 

sestri levante moneglia bardot cicciolina

