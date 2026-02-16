Attualità

L'olimpionico Maurilio De Zolt a Scignoria! con sottotitoli: "Io, l'oro, Mauro Corona e il buon vino"

di Gilberto Volpara

La simpatia di chi ha vinto la staffetta alle Olimpiadi a 43 anni

 

Maurilio De Zolt, la leggenda dello sci di fondo, ospite di Scignoria!. 

 

Lui dice: "Non avevo il fisico da predestinato, dovevo faticare molto più degli altri. Oggi? Legna e qualche bicchiere di vino con Mauro Corona. Qualche volta, anche, bottiglioni...". 

 

 

 

Tags:

de zolt dialetto corona scignoria!

