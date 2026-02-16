L'olimpionico Maurilio De Zolt a Scignoria! con sottotitoli: "Io, l'oro, Mauro Corona e il buon vino"
di Gilberto Volpara
La simpatia di chi ha vinto la staffetta alle Olimpiadi a 43 anni
Maurilio De Zolt, la leggenda dello sci di fondo, ospite di Scignoria!.
Lui dice: "Non avevo il fisico da predestinato, dovevo faticare molto più degli altri. Oggi? Legna e qualche bicchiere di vino con Mauro Corona. Qualche volta, anche, bottiglioni...".
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Benvenuti in Liguria a Moneglia e Sestri Levante con il ristoratore di Cicciolina e Brigitte Bardot
16/02/2026
di Gilberto Volpara
Lupo vicino alle case a Chiavari, ferito il consigliere regionale Garibaldi
16/02/2026
di Carlotta Nicoletti
Metro Canepari-Rivarolo, Versace avverte: "C’è il rischio di una desertificazione urbana"
16/02/2026
di Luca Pandimiglio
Sturla, Casa del Soldato: un futuro da centro polivalente, ma prima serve passaggio da Demanio a Comune
16/02/2026
di Luca Pandimiglio