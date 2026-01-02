"Dove c... è il telecomando?", la telefonata che non ti aspetti: Onofri, Nicolini e Nuti non si trattengono

Tgn Calcio delle ore 12,45 è un appuntamento imperdibile per i telespettatori di Telenord, chiamati da moltissimi anni a dire la loro senza filtri su Genoa, Sampdoria e non solo. Soprattutto a interagire con i nostri super opinionisti, come Claudio Onofri ed Enrico Nicolini, amatissimi per la loro competenza e passione, ma anche per l'empatia con il pubblico.

Spesso capita che qualcuno o qualcuna si dimentichi, quando chiama, che il modo giusto per dialogare è attraverso il telefono e non tramite l'audio del televisore, così il conduttore (in questo caso l'impeccabile Beppe Nuti) deve garbatamente fare i conti con l'imprevisto.

Ma quanto accaduto in questa circostanza ha davvero spiazzato tutti per la genuinità della scena, per la reazione dei due campioni, per come Telenord ha dimostrato ancora una volta di saper entrare letteralmente nelle case delle persone "senza trucchi e senza inganni", con totale spontaneità.

Per questo vi riproponiamo il siparietto, pur scusandoci per la parola inappropriata ma scappata a sua insaputa alla simpatica telespettatrice che perdoniamo perché non aveva capito di essere in onda.

Ecco lo spezzone.

