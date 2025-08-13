Donna uccisa a coltellate alla Spezia, assassino si costituisce dopo la fuga: è l'ex marito

Una donna è stata uccisa a coltellate alla Spezia. Il fatto è avvenuto questa mattina in via Genova: dopo la tragica scoperta, le forze dell'ordine si sono messi sulle tracce del presunto assassino, un uomo italiano di 57 anni ed ex marito della donna. In mattinata l'uomo si è costituito confessando il delitto ai carabinieri di Ceparana

Le indagini sull'accaduto sono state avviate dai carabinieri: sul corpo della donna sono stati rilevati segni di diverse coltellate.

Secondo le prime informazioni, l'uomo ha raggiunto l'ex moglie in una villa al civico 564 di via Genova dove la donna prestava servizio e le ha inferto tre coltellate al fianco, poi è fuggito. Ai fatti avrebbe assistito un testimone, che ha subito chiamato aiuto.

Oltre ai carabinieri della Spezia, sul posto anche l'ambulanza con i paramedici, che hanno tentato le manovre di rianimazione a più riprese: purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare.

La fuga dell'omicida si è interrotta a Ceparana dove l'uomo, che nel frattempo si è liberato del coltello usato per uccidere la donna, si è costituito

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.