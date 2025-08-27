Donna di 79 anni rischia di annegare a Bonassola, salvata dai bagnini e ricoverata al San Martino

Attimi di paura a Bonassola, nello Spezzino: una donna di 79 anni ha rischiato di annegare in mare ma è stata soccorsa e rianimata in spiaggia prima di essere trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova.

Il fatto – L’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 26 agosto davanti a uno stabilimento balneare della cittadina ligure. La bagnante, colta da difficoltà improvvise in acqua, è stata notata in difficoltà dai bagnini che sono riusciti a riportarla a riva.

I soccorsi – Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 partiti da Levanto, insieme ai volontari della Croce Rossa e della pubblica assistenza di Bonassola. La donna, in gravi condizioni, è stata sottoposta a manovre di rianimazione direttamente in spiaggia.

Il trasferimento – Dopo aver stabilizzato la paziente, i medici hanno deciso di richiedere l’intervento dell’elisoccorso “Drago”, che ha trasferito la 79enne al policlinico San Martino di Genova, centro di riferimento regionale per le emergenze.

La prognosi – Al momento non sono state rese note le condizioni cliniche della donna, ma l’immediato intervento dei bagnini e dei sanitari ha permesso di salvarle la vita.

