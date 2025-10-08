Domeniche pedonali in centro: pedoni favorevoli, ma i commercianti non ci stanno

Le domeniche pedonali nel centro di Genova, in via di istituzione da parte del Comune, tornano a far discutere. L’iniziativa, pensata per promuovere una mobilità più sostenibile e restituire gli spazi urbani a famiglie e pedoni, sta riscuotendo il consenso di molti cittadini, felici di vivere il centro senza traffico e gas di scarico. Ma non tutti applaudono: i commercianti della zona interpellati da Telenord lanciano l’allarme, temendo un calo degli incassi e disagi per i clienti. Un confronto acceso tra esigenze ambientali e necessità economiche, che riapre il dibattito sul futuro della viabilità urbana e sul ruolo del commercio nei centri storici.

