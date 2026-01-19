Dolomiti Bus presenta i nuovi autobus e conferma il parco mezzi più giovane del Veneto

Dolomiti Bus rafforza il proprio percorso di rinnovo della flotta e presenta oggi, presso Longarone Fiere Dolomiti, 14 nuovi autobus destinati ai servizi urbani ed extraurbani della provincia di Belluno. Un’iniziativa che si inserisce in una più ampia strategia di modernizzazione del trasporto con autobus sul territorio, con attenzione alla qualità del servizio, alla sicurezza e al comfort di viaggio.

La nuova fornitura comprende cinque autobus interurbani a due piani Setra S531 DT e quattro autobus urbani ibridi Mercedes Citaro K Hybrid, ai quali si aggiungono cinque mezzi extraurbani Mercedes Tourismo. Grazie a questi inserimenti, Dolomiti Bus consolida una delle proprie principali caratteristiche industriali: un’età media del parco mezzi di circa 6 anni, la più giovane del Veneto e in linea con gli standard dei principali operatori europei.

Negli ultimi sei mesi Dolomiti Bus ha investito oltre 12 milioni di euro nel rinnovo del parco mezzi, rafforzando il servizio di trasporto con autobus nella provincia di Belluno. L’investimento presentato oggi si inserisce in questo percorso e ammonta a oltre 5,2 milioni di euro, risorse che provengono in parte dal contributo della Regione del Veneto e in parte dall’azienda, che ha destinato 2,6 milioni di euro di fondi propri all’acquisto di nuovi autobus interurbani a due piani. Questo intervento si affianca a quello presentato il 25 settembre scorso, che ha portato all’entrata in servizio di 23 autobus a basse e zero emissioni, acquistati grazie a un investimento complessivo di 7 milioni di euro, di cui oltre 4 milioni finanziati dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.

Dichiarazione di Stefano Rossi, Amministratore Delegato di Dolomiti Bus

«Il rinnovo costante della flotta rappresenta un impegno concreto nei confronti del territorio. Disporre di un parco mezzi tra i più giovani del Paese, e il più giovane del Veneto, significa garantire un servizio più affidabile, sicuro e attento all’ambiente. L’introduzione di questi nuovi autobus ci consente di proseguire un percorso di crescita orientato alla qualità e alle esigenze dei cittadini».

Dichiarazione di Diego Ruzza, Assessore della Regione del Veneto a Trasporti e mobilità

«L’entrata in funzione di questi nuovi mezzi dimostra come gli investimenti nel trasporto pubblico locale generino benefici immediati per la comunità e i territori. Come Regione proseguiamo con determinazione nel promuovere una mobilità che non è solo più sostenibile e tecnologicamente avanzata, ma anche più inclusiva e sicura. Rafforzare i collegamenti verso Cortina e modernizzare il servizio urbano di Belluno significa dare risposte concrete ai cittadini e ai turisti, garantendo standard di comfort e sicurezza a livello europeo proprio nel cuore delle nostre Dolomiti».

Dichiarazione di Dario Bond, Assessore della Regione del Veneto alla Montagna

«In prospettiva dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, che inizieranno tra tre settimane, iniziative come questa rafforzano il legame tra grandi eventi internazionali e sviluppo duraturo delle comunità locali. Investire in nuovi mezzi – in questo caso i più ‘giovani’ del Veneto – significa migliorare la qualità della vita in montagna e contrastare lo spopolamento, riducendo al contempo l’impatto ambientale. La montagna ha bisogno di collegamenti affidabili per restare viva e competitiva, e il trasporto pubblico è una leva fondamentale per lo sviluppo e la coesione dei territori montani».

Sicurezza, comfort e dotazioni tecnologiche

I nuovi autobus integrano sistemi avanzati di sicurezza progettati per supportare il conducente e ridurre il rischio di incidenti. Tra le principali dotazioni figurano i sistemi di assistenza alla frenata di emergenza (Preventive Brake Assist 2) e di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti nelle aree laterali del veicolo (Sideguard Assist 2), oltre agli impianti automatici di rilevazione e spegnimento incendi. A completamento delle dotazioni di bordo sono presenti sistemi di videosorveglianza, conta passeggeri, validatrici di nuova generazione e prese USB, elementi che contribuiscono a migliorare la qualità complessiva del viaggio.

Impiego sul territorio

I nuovi autobus interurbani a due piani saranno destinati alle principali linee di collegamento della Provincia, garantendo un servizio più efficiente per i lavoratori. I mezzi da 15 metri entreranno in servizio soprattutto durante il periodo Olimpico sulle linee 30 e 72, che connettono diverse località della provincia a Cortina d’Ampezzo, incrementando la capacità di trasporto nelle tratte a maggiore affluenza. I nuovi autobus urbani da 10 metri, infine, sostituiranno veicoli di analoga dimensione, contribuendo a migliorare l’efficienza complessiva del servizio e gli standard di affidabilità sulle principali linee cittadine.

