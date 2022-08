Dolceacqua, grave ragazzo di 17 anni caduto dal motorino forse per un colpo di sonno

di Redazione

Il giovane, allievo volontario della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia (Imperia), ha sbattuto violentemente contro un cancello

Un ragazzo di 17 anni, allievo volontario della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia (Imperia), è rimasto gravemente ferito la scorsa notte dopo essersi schiantato con lo scooter contro un cancello in ferro, sulla strada provinciale 64 della val Nervia, mentre stava rincasando a Dolceacqua, dopo una serata con gli amici.

A causa di un probabile colpo di sonno ha perso il controllo del motorino, invadendo l'opposta corsia di marcia, per terminare la propria corsa contro il cancello. Ha riportato un trauma cranico e la frattura di un femore.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con un'ambulanza della Croce Azzurra e il giovane, dopo essere stato stabilizzato, è stato portato all'eliporto del Saint Charles per essere trasferito d'urgenza in elicottero.