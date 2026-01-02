Il Governo sta lavorando a un nuovo Decreto-Legge Energia, attualmente disponibile solo in bozza non ufficiale, che dovrebbe introdurre una serie di misure a sostegno di famiglie, imprese e settore energetico. Il testo definitivo è atteso nelle prime settimane del 2026, dopo l’esame in Consiglio dei Ministri.
DL Energia 2026: bonus bollette, aiuti alle PMI e nuove regole per il fotovoltaico
Tra gli interventi previsti figura un nuovo bonus bollette che andrebbe ad affiancare il bonus sociale già esistente
