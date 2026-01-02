DL Energia 2026: bonus bollette, aiuti alle PMI e nuove regole per il fotovoltaico

Il Governo sta lavorando a un nuovo Decreto-Legge Energia, attualmente disponibile solo in bozza non ufficiale, che dovrebbe introdurre una serie di misure a sostegno di famiglie, imprese e settore energetico. Il testo definitivo è atteso nelle prime settimane del 2026, dopo l’esame in Consiglio dei Ministri.

Tra gli interventi previsti figura un nuovo bonus bollette che andrebbe ad affiancare il bonus sociale già esistente. L’agevolazione dovrebbe tradursi in uno sconto di circa 55 euro in bolletta, ma restano da chiarire i criteri di accesso: alcune ipotesi parlano di un beneficio riservato ai clienti vulnerabili, altre indicano un limite ISEE di 15.000 euro, che salirebbe a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Il DL Energia dovrebbe includere anche una riduzione della componente Asos, uno degli oneri di sistema destinati a finanziare rinnovabili e cogenerazione. Lo sconto sarebbe riservato alle PMI collegate in bassa tensione, con un risparmio stimato di poco superiore ai 10 euro per MWh, e potrebbe avere una durata pluriennale. Le modalità di applicazione della misura saranno definite da ARERA.

La bozza del decreto prevede inoltre nuovi sostegni per il repowering fotovoltaico, in particolare per gli impianti in Conto Energia con potenza superiore a 20 kW che rinunceranno agli incentivi prima della loro scadenza naturale. In questo caso sarà richiesto un rifacimento integrale degli impianti e un incremento della potenza installata.

Il provvedimento affronta anche il tema dei contratti di compravendita energetica a lungo termine, con misure dedicate alle PMI, e introduce un nuovo meccanismo di prezzi minimi garantiti per gli impianti a bioliquidi sostenibili, differenziando il sostegno in base alla potenza e alla flessibilità degli impianti. Ulteriori dettagli emergeranno con la pubblicazione del testo definitivo del DL Energia.