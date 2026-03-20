DL Carburanti, FlixBus critica il decreto: “Nessun incentivo per i mezzi più sostenibili e trasporto passeggeri escluso”
di Redazione
Dopo l’entrata in vigore del DL Carburanti, avvenuta giovedì 19 marzo, FlixBus – operatore del trasporto su gomma a lunga percorrenza che collega oltre 300 città in 19 regioni italiane – ha evidenziato due criticità ritenute rilevanti nel provvedimento.
La prima riguarda la riduzione temporanea delle accise su benzina e gasolio, che però non prevede un adeguamento delle agevolazioni per il gasolio commerciale destinato ai veicoli Euro V e VI, i più avanzati dal punto di vista ambientale. Di conseguenza, chi utilizza mezzi più sostenibili, come la flotta Euro VI di FlixBus, non riceve benefici aggiuntivi, mentre altri operatori ne traggono pieno vantaggio.
Il managing director di FlixBus Italia, Cesare Neglia, ha sottolineato che, pur riconoscendo l’utilità della riduzione delle accise per il settore dei trasporti, manca nel decreto un sistema premiante per chi investe da tempo in soluzioni a basso impatto ambientale.
Un secondo punto critico riguarda il contributo straordinario previsto sotto forma di credito d’imposta, destinato esclusivamente al comparto dell’autotrasporto merci per compensare l’aumento dei costi del carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto a febbraio 2026. Il trasporto passeggeri su gomma, invece, resta escluso da questa misura, creando una disparità tra i diversi segmenti del settore.
Neglia ha infine ricordato il ruolo fondamentale del trasporto a lunga percorrenza per milioni di cittadini, soprattutto nelle aree non servite dalla rete ferroviaria, auspicando che, in fase di conversione del decreto, venga riconosciuta questa funzione e introdotti interventi più equilibrati a sostegno anche del trasporto passeggeri.
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