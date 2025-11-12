Disturbi dell'alimentazione e del peso, a Genova il congresso di Aidap

AIDAP è un'associazione indipendente autonoma, senza fini di lucro ed è riconosciuta come società medico scientifica dalla Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (FISM). Ha lo scopo di condividere un certo tipo di conoscenza e cultura sulla prevenzione, educazione, trattamento e ricerca dei disturbi dell'alimentazione (anoressia nervosa, bulimia nervosa) e dell'obesità. Si propone di promuovere convegni, tavole rotonde, conferenze, gruppi di studio e altre attività di formazione nel campo medico, psicologico, scolastico e sociale.

Il 14 e il 15 novembre terrà a Genova, nella sede di Confindustria in Torre San Vincenzo 2, il Congresso nazionale su Disturbi dell'alimentazione e del peso, ricerca e pratica clinica.

Ne abbiamo parlato in collegamento con Simona Calugi, presidente Aidap e in studio con Marco Massa, direttore sanitario comunità terapeutica Villa del Principe e consigliere Aidap.













