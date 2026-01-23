Discorsi al bar: "Dagli atti vandalici sulle auto alle difficoltà di parcheggio"

Abbiamo fatto sintonizzare il bar Le monelle di via Buozzi sul canale di Telenord: tra i vari racconti, nel corso del collegamento, si è parlato di atti vandalici che spesso colpiscono le auto posteggiate all'inizio di Via Cantore. La zona di Dinegro dopo le 20 diventa pericolosa essendo frequentata soprattutto da persone ubriache: infatti il bar di Lin apre molto presto la mattina e chiude alle otto di sera.

