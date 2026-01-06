Disagi e cancellazioni a Orio al Serio, Enac chiarisce le cause del guasto al sistema di avvicinamento

Ritardi e cancellazioni hanno colpito migliaia di passeggeri tra il 3 e il 4 gennaio all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio a causa di un guasto al sistema di avvicinamento strumentale. L’Enac è intervenuta per chiarire che il disservizio non è imputabile all’Ente, ma al fornitore dei servizi di navigazione aerea responsabile della gestione tecnica del sistema.

Sistema di avvicinamento – Secondo quanto precisato da Enac, il malfunzionamento ha riguardato l’ILS, strumento essenziale per le fasi di atterraggio in condizioni di scarsa visibilità. La gestione operativa del sistema non rientra nelle competenze dirette dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, che svolge invece funzioni di regolazione e vigilanza.

Monitoraggio Enac – L’Ente ha comunque seguito l’evoluzione della situazione presso lo scalo bergamasco, mantenendo un costante monitoraggio sia sugli aspetti tecnici del guasto sia sulle ricadute operative per i passeggeri. L’attenzione si è concentrata anche sulle modalità di assistenza, informazione e riprotezione delle persone coinvolte nei disagi.

Traffico festivo – L’episodio si è verificato in un periodo di intenso traffico aereo, legato alle festività di fine e inizio anno, amplificando l’impatto dei disservizi. Le cancellazioni e i ritardi hanno generato criticità operative e proteste da parte dei viaggiatori, riportate da numerose segnalazioni di stampa.

