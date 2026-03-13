Caro benzina: Salvini convoca a Milano le compagnie petrolifere

“Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, invierà a breve le lettere di convocazione alle compagnie petrolifere per incontrarle mercoledì prossimo a Milano”, si legge in una nota del ministero.

Questa mattina, Salvini si è confrontato a lungo con i tecnici del ministero e del settore, ponendo l’accento sulla speculazione in atto a danno di cittadini e trasportatori, derivante dagli aumenti ingiustificati del prezzo della benzina e del gasolio.

Seguiranno aggiornamenti su orario e luogo dell’incontro, che rappresenta il primo passo del ministero per affrontare l’emergenza prezzi nel settore dei carburanti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.